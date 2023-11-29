Карандєєв: Розглядаємо три місця у Києві, де може бути створений музей тоталітаризму

Про це розповів журналістам т. в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв у розмові з журналістами після заходу, присвяченого Національному тижню читання, в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Кожен об'єкт, який демонтується, має свого власника, здебільшого це органи місцевої влади. Коли відбувається демонтаж цих об'єктів, то вони в залежності від свого рівня і значущості спрямовуються на тимчасове зберігання до тих місць, які є в розпорядженні міської влади. На жаль, сьогодні музею тоталітаризму у нас ще немає, хоча є думки створити його після війни", - розповів Карандєєв.

За його словами, зараз демонтовані пам'ятники можуть зберігатися або на території Державного музею авіації України імені О.К. Антонова поблизу аеропорту «Жуляни», або на спеціальному майданчику комунального підприємства "Київблагоустрій" для подальшого вирішення своєї долі.

У майбутньому, зазначив він, планується створити музей тоталітаризму, і є кілька варіантів, де він може бути розташований. Один з них - це територія музею авіації, другий - територія Національного комплексу "Експоцентр Україна" і третій - територія в районі Музею Голодомору, який будується. "Там є теж певна територія, де ми б могли розміщувати певні об'єкти історії радянського режиму, дотичні до скоєння злочинів", - підкреслив т.в.о. міністра.