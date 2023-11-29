Для українських підприємців запустили безкоштовне навчання у Stanford Graduate School of Business

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що навчання розпочнеться у лютому 2024 року і триватиме 4 тижні онлайн та 3 тижні офлайн в Stanford Graduate School of Business.

Організатори покривають вартість навчання, проживання поблизу кампусу та основні логістичні витрати.

Програма створена для власників малого та середнього бізнесу, які мають мінімум три роки досвіду ведення підприємницької діяльності та намір масштабування, розвитку інновацій, запуску нових продуктів/послуг, залучення інвестицій, виходу на нові ринки чи інші ідеї зростання.

Опис програми, критерії відбору, реєстраційну форму та інші деталі ви можете знайти на сайті CfE accelerator.

Дедлайн прийому заявок - 30 грудня 2023 року.

“Перебування в середовищі Stanford GSB - унікальна нагода для українських підприємців побачити більш широкий ринок, його правила гри, збільшити амбіції, переосмислити та розвинути свої бізнеси. Учасники отримають відгуки від інвесторів, експертів і підприємців Кремнієвої долини та стануть частиною спільноти Stanford GSB”, - зауважує Іван Петренко, СEO CfE accelerator.

“Стійкість, винахідливість та наполегливість українського народу надихає весь світ, особливо, як бізнес впроваджує інновації в умовах війни. Stanford Ignite Ukraine - це саме та програма, яка допоможе українським лідерам та їх бізнесам процвітати, мінімізуючи можливі ризики”, - підкреслює професор Yossi Feinberg, керівник програми Stanford Ignite.

Ідея створення освітньої можливості для українців належить Наталії Анон, яка є членкинею правління Фундації УКУ та однією із меценатів Stanford Ignite Ukraine програми:

“Закінчивши MBA у Stanford GSB, я мріяла, аби українські підприємці також перейняли від викладачів однієї із найкращих світових бізнес-шкіл знання та досвід, які допоможуть їм не просто розвинути власний бізнес, а дадуть змогу конкурувати на міжнародних ринках", - коментує Наталія Анон.

Метою Stanford Ignite Ukraine є імплементація отриманого досвіду та втілення амбітних ідей в межах існуючих підприємств в Україні.

“Ми в УКУ віримо у співпрацю. Бо лише співдія із сильними лідерами дає змогу досягати спільних великих результатів. Ми прагнемо і мріємо, щоб завтра про Україну говорили як про "країну економічного дива" і як "країну гідного життя", - наголошує Тарас Добко, ректор УКУ.