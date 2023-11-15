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У Британії українські військові вчаться планувати штурмові операції

18.11.2023 / 13:15 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
У Великій Британії українські військовослужбовці під керівництвом британських інструкторів вчаться планувати штурмові операції.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

“Фінальна битва – це відпрацювання штурмових дій підрозділом протягом доби. Це завершальна вправа курсу молодших командирів в рамках міжнародної тренувальної операції “Інтерфлекс” на теренах Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Задача групи – здійснити польовий вихід, спланувати штурмову операцію і захопити урбанізовану ділянку переважаючими силами, оточивши її з боку лісів та полів.

"Велика Британія посідає особливе місце серед наших партнерів як постачальник військової допомоги та навчальних програм й курсів для України", - зазначили у Генштабі.

Випереджаючи графік, очолювана Британією операція “Інтерфлекс” досягла рубежу в 30 тисяч новобранців, які пройшли підготовку з червня 2022 року. Таким чином загальна кількість навчених українських солдатів перевищила 52 тисячі з моменту вторгнення Росії в Україну в 2014 році.

Навчання розпочалось у Великій Британії після того, як операцію “Орбітал”, довгострокову програму навчання британської армії в Україні, довелося призупинити, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Операція “Інтерфлекс” розпочалась у червні 2022 року з метою підготовки 30 тисяч військовослужбовців до кінця 2023 року.

Ця провідна у світі навчальна програма, яка реалізується по всій Британії, залучає новобранців-добровольців, які приєдналися до Збройних сил України, не маючи практично жодного військового досвіду, і навчає їх навичкам, необхідним для виживання та ефективності у бойових діях на передовій.

Навчання дозволяє прискорити розгортання, відновити сили й посилити опір, продовжуючи захищати суверенітет своєї країни від російських загарбників.

Після запуску у 2022 році до програми приєдналися низка міжнародних партнерських Збройних сил, надаючи життєво важливий досвід, навчання і розуміння бойових дій на передовій.

До цих країн належать Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди, Австралія та Румунія.

навчання
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