Беларускі Гаюн: Військові навчання білорусі та росії були продовжені до 15 жовтня

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у телеграм-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн».

Тренування військових відбувається на восьми полігонах в Борисівському, Гродненському, Брестському, Осиповицькому, Новогрудському, Барановицькому, Івацевицькому та Лепельському районах білорусі.

Зазначається, що полігони «Доманово» (Івацевицький район) та «Обуз-Лісновський» (Барановицький район) функціонували безперервно, тоді як для деяких інших 7 та 8 жовтня були оголошені вихідні.

білорусько-російські військові навчання проходять безперервно з 29 квітня 2022 року. Їхня тривалість становитиме вже 76 тижнів, йдеться у дописі.