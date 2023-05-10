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Defense Express: В Європі почалися міжнародні військові навчання Defender 23

09.05.2023 / 12:17
В Європі почалися центральні міжнародні навчання Defender 23, в яких крім країн-членів НАТО беруть участь підрозділи армії США. Протягом місяця військові відпрацьовуватимуть різні сценарії бойових дій проти умовного ворога, в якому можна легко впізнати росію.

Про це повідомляє Defense Express.

Навчання складаються з трьох основних частин: Swift Response, Immediate Response та Sabre Guardian.

Swift Response проходить у Балтійському та Середземноморському регіоні. У них беруть участь військові з Чехії, Естонії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Італії, Латвії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Іспанії, Великої Британії та США.

Країни-учасниці будуть перевіряти свої здатності оперативно перекидати сили різних країн під єдиним командуванням. Для участі в цих навчаннях до Європи вже перекинуто американські штурмовики A-10.

За сценарієм частини Immediate Response США та союзники будуть відпрацьовувати введення у боєготовність додаткових сил.

Завершить цикл навчань у червні частина Sabre Guardian. Тут союзники відпрацьовуватимуть контрнаступальні дії.

Паралельно з Defender 23 в Північній Атлантиці проходитимуть Formidable Shield. У цих навчаннях буде брати участь понад 20 кораблів, авіація та наземні підрозділи ППО. Військові будуть тренуватися знищувати балістичні цілі. Головна задача навчань — відпрацювати захист морських комунікацій та вочевидь конвоїв.

Також на весну та літо заплановані навчання Astral Knight 23, де відпрацьовуватимуть злагодженість протиповітряної та протиракетної оборони Європи.

Паралельно відбуватимуться національні навчання в частині з перелічених європейських країн. І всі ці навчання мають однакову легенду — відбиття атаки Росії.

навчання
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