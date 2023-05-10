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США піддають танки Abrams, які поставлять Україні, модифікації

09.05.2023 / 11:14
Танки Abrams, які Сполучені Штати поставлять Україні, піддаються модифікації для видалення чутливих технологій. Вашингтон побоюється, що технології можуть потрапити до рук російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today .

Видання зазначає, що через це американські танки не братимуть участі у весняному наступі Збройних сил України.

За словами американських чиновників і військових експертів, це необхідний запобіжний захід на випадок, якщо росіяни захоплять одну з машин і використовуватимуть її для розвідки.

"Це може дати або не дати росії можливість провести на них випробування і знайти вразливі місця", - заявив Колін Сміт, експерт з російських збройних сил у RAND Corp., безпартійному аналітичному центрі.

Як і у випадку з іншою зброєю, уряд США відправляє іноземним урядам урізані версії своїх танків. Пентагон залишає свої танки найвищого класу для американських військ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що танки Abrams не візьмуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ. Проте українські екіпажі вже поїхали на навчання.

Abrams
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