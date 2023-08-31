Reuters: Україна отримає танки Abrams та снаряди із збідненим ураном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ці снаряди є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який буде представлено наступного тижня. Боєприпаси призначені для американських танків Abrams, які, за словами людини, знайомої із ситуацією, мають бути доставлені до України найближчими тижнями.

Один із чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 млн доларів. За словами чиновників, його вартість та вміст ще уточнюються.

Збіднений уран використовується в боєприпасах, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам можливість легко пробивати броню і самозайматися в хмарі, що обпалює, пилу і металу.