Гуменюк: На ТОТ окупанти використовують школи як інструмент шантажу дорослих

росіяни використовують школи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) як метод тиску на українських громадян.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

"На тимчасово окупованих територіях ворог використовує школи як метод тиску на людей. Окупанти вимагають, щоб діти ходили у спеціальні навчальні заклади. Тобто вони використовують школи як інструмент шантажу дорослих", – сказала Гуменюк.

За її словами, якщо батьки не віддають дітей до спеціально вказаних закладів, тоді вчиняється тиск на батьків, обмежується їхній доступ до певних закладів: медичного обслуговування, соціального чи гуманітарного спрямування.

Частина таких навчальних закладів, які визначили окупанти, працюють як школи-інтернати, зазначила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру.