Тарнавський: Українські війська прорвали першу лінію оборони рф

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає The Guardian.

За оцінкою Тарнавського, пише видання, "росія витратила 60% свого часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони і тільки по 20% - на другу і третю лінії, оскільки не очікувала, що українські війська зможуть прорватися".

"Зараз ми перебуваємо між першою і другою оборонними лініями", - цитує генерала The Guardian.

За його словами, українські війська зараз просуваються по обидва боки прориву і зміцнюють свої позиції на території, звільненій під час останніх боїв.

"У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за другу лінію оборони", - зазначив Тарнавський.

"росіяни вважали, що українці не пройдуть цю лінію оборони. Готувалися понад рік. Вони зробили все, щоб ця територія була добре підготовлена". - наголосив він.

Тарнавський упевнений, що тепер, коли мінне поле прорвано, противник втратив більшу частину своєї переваги.