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Тарнавський: На Таврійському напрямку втрати російсіян почали зростати

29.10.2023 / 10:10
Втрати російських окупантів на таврійському напрямку знову почали зростати і протягом доби становили 529 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати ворога склали 529 осіб. 1 окупант здався в полон. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 9 ББМ, 1 артилерійська система, 11 БПЛА, 1 одиниця спеціальної техніки, 1 зенітний ракетний комплекс "ТОР", а також склад боєприпасів ворога", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1256 вогневих завдань.

Також триває наступальна операція на мелітопольському напрямку.

Ворог завдав 4 авіаційні удари, провів 47 бойових зіткнень і здійснив 1014 артобстрілів.

БПЛА, Тарнавський
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