Тарнавський: На Таврійському напрямку втрати російсіян почали зростати

Втрати російських окупантів на таврійському напрямку знову почали зростати і протягом доби становили 529 осіб, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати ворога склали 529 осіб. 1 окупант здався в полон. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 9 ББМ, 1 артилерійська система, 11 БПЛА, 1 одиниця спеціальної техніки, 1 зенітний ракетний комплекс "ТОР", а також склад боєприпасів ворога", - написав Тарнавський у телеграм-каналі. Підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1256 вогневих завдань. Також триває наступальна операція на мелітопольському напрямку. Ворог завдав 4 авіаційні удари, провів 47 бойових зіткнень і здійснив 1014 артобстрілів.