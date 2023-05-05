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Мінюст США підозрює Binance в допомозі росії щодо обходу санкцій

06.05.2023 / 16:20
Міністерство юстиції США розслідує причетність Binance до допомоги в обході росіянам санкцій США. Передбачається, що найбільша у світі біржа криптовалют допомагала переказувати громадянам рф гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Розслідування, яке веде відділ національної безпеки Міністерства юстиції, спрямоване на те, щоб з'ясувати, чи порушили посадовці Binance, чи компанії санкції, пов'язані із вторгненням росії до України.

За словами джерела, Binance веде переговори з Міністерством юстиції, щоби дозволити попередні скарги на те, що біржа використовувалася для ухилення від санкцій проти Ірану. У заяві Binance говориться, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

"У 2021 році Binance виступила з ініціативою щодо повної перебудови своєї структури корпоративного управління, у тому числі щодо залучення досвідчених керівників світового класу, щоб докорінно змінити глобальну діяльність Binance", - йдеться у заяві компанії.

За словами Binance, згідно з протоколами компанії, кожен клієнт має пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та особисту ідентифікацію.

Bloomberg, санкції, Binance
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