ЄС шукає санкційний механізм проти країн, які допомагають рф отримувати заборонені товари та технології

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Головна мета санкційного інструменту, який обговорюють у ЄС, – утримати країни від допомоги Росії та перекрити канали торгівлі, які Москва може потенційно використовувати для ухиляння від обмежень. У разі неефективності механізму наступним кроком стануть цільові обмеження на ключові товари.

Санкційний механізм ЄС дозволить державам-членам створювати два санкційні списки: один – з третіми країнами, що підпадають під санкції, а інший – із забороненими товарами. Рішення про те, які країни і товари будуть включені до списків, країни-члени будуть ухвалювати одноголосно.

Запропонований механізм полегшить введення санкцій проти компаній у третіх країнах, які обходять санкції ЄС, йдеться в матеріалі.