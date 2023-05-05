Войти | Зарегистрироваться
02:38

суббота,
06 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

ЄС шукає санкційний механізм проти країн, які допомагають рф отримувати заборонені товари та технології

05.05.2023 / 14:20
Європейський Союз обговорює новий санкційний механізм, спрямований на треті країни, які недостатньо запобігають ухиленню Росії від уже запроваджених обмежень, зокрема в питанні імпорту ключових товарів або технологій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Головна мета санкційного інструменту, який обговорюють у ЄС, – утримати країни від допомоги Росії та перекрити канали торгівлі, які Москва може потенційно використовувати для ухиляння від обмежень. У разі неефективності механізму наступним кроком стануть цільові обмеження на ключові товари.

Санкційний механізм ЄС дозволить державам-членам створювати два санкційні списки: один – з третіми країнами, що підпадають під санкції, а інший – із забороненими товарами. Рішення про те, які країни і товари будуть включені до списків, країни-члени будуть ухвалювати одноголосно.

Запропонований механізм полегшить введення санкцій проти компаній у третіх країнах, які обходять санкції ЄС, йдеться в матеріалі.

Bloomberg, санкції
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 мая
4 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.