Мінюст: Нідерланди беруть на себе побудову системи відповідальності за агресію в Україні

Про це заявила заступник міністра юстиції Ірина Мудра на своїй Facebook-сторінці.

"4 травня Нідерланди вшановують пам’ять цивільних і солдатів, які загинули в країні та в інших місцях світу під час Другої світової війни. І цей факт додає більшої уваги та усвідомлення того, що війна повернулася і подібне відбувається знов в Україні", - зазначила чиновниця.

За її словами, зустріч в Нідерландах, а саме в Гаазі - "не випадковість".

"Гаага – символічне місто Миру та Справедливості. До речі, тут вже чекають на путіна та бєлову, а згодом й на всіх воєнних злочинців. А напрацювання декларації про відповідальність за Україну саме тут (в Гаазі) наближає час розплати рф за війну", - додала вона.

Мудра зазначає, що "Нідерланди беруть на себе відповідальність побудувати web of accountability, систему відповідальності за агресію в Україні".

Вона буде складатися з таких рівнів:

- Розслідування та кримінальне переслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду.

- Створення спеціального ad hoc трибуналу, вже 36 держав доєдналися до групи, яка займається розробкою основних положень... Також створення Міжнародного центру з кримінального переслідування злочину агресії (ICPA) при Євроюсті в Гаазі. ICPA – це по суті перший крок до правосуддя за злочин агресії, вчинений рф та її керівництвом...

- Забезпечення повного відшкодування збитків за рахунок створення Міжнародного компенсаційного механізму.

"Учора мала зустріч з керівництвом МЗС Нідерландів, на якій предметно обговорили перші кроки нашої передової групи, яка виїжджає одразу після саміту в Рейк'явіку до Гааги і буде працювати тут над створенням Реєстру: приміщення, інфраструктура, персонал, ІТ рішення, безпека та інші організаційні та технічні питання. Все це вже обговорено в деталях", - розказала заступниця міністра юстиції.

Чиновниця зазначила, що попереду, ще "багато роботи, але зараз - це фундамент".

"Нідерланди, та більшість світової спільноти єдині у тому, що саме рф має заплатити за відновлення та реконструкцію України, відшкодувати збитки всім жертвам. І цей обов'язок з міжнародного права не залежить від згоди рф. Якщо її не буде, а ми в цьому не сумніваємось – російські активи будуть використовуватися для виплат репарацій Україні", - додала вона.