Сіярто звинуватив посла США в Угорщині в пропаганді війни

Як передає Укрінформ, про це повідомляє угорське видання Telex.

«Сполучені Штати явно намагаються підштовхнути Угорщину до табору війни, але Угорщина належить до глобальної мирної більшості, заявив Сіярто на пресконференції у п'ятницю. За його словами, Прессман є «майстром військової пропаганди».

Зазначається, що посол США зустрівся з біженцями та гуманітарними працівниками біля українського кордону. Він зазначив, що від початку війни Сіярто п'ять разів відвідував росію для обговорення енергетичних питань, але жодного разу не зустрічався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, і що в той час, як інші країни роблять вибір на користь незалежності від російських енергоносіїв, Угорщина зміцнює свої відносини з Газпромом.

Сіярто відреагував на це, заявивши, що відправляє послів в інші країни «для поліпшення двосторонніх відносин, а не для того, щоб вважати їх розумнішими за місцевих жителів».

«Ми розуміємо, що посол Прессман вважає, що нас повинна хвилювати війна, – сказав глава МЗС. – Тому займається пропагандою війни. Ви можете бачити це на його плакатах, ви можете бачити це в його заявах, він є експертом з пропаганди війни. Але ми не хочемо нічого цього, тому що ми не хочемо мати справу з війною, ми хочемо мати справу з миром».