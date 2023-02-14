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Сіярто у Білорусі обговорив "позиції миру" в Україні

14.02.2023 / 09:21
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що прибув до Білорусі для обговорення "позиції миру" в Україні.

"Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти діятимуть для забезпечення негайного миру та уникнення кроків, які можуть продовжити або призвести до ескалації війни. Цю мирну позицію я теж представлятиму на сьогоднішніх переговорах у Мінську", - написав він у фейсбуці.

За словами Сіярто, війна в Україні стає все жорстокішою і треба рятувати людські життя, і це можна зробити лише за допомогою миру.

"Очевидно, що багато хто атакуватиме мене через візит, але наша позиція зрозуміла: канали зв'язку треба тримати відкритими. Якби ми не діяли у такий спосіб, я не зміг би донести послання заклику до миру сьогодні", - додав він.

Источник: Интерфакс-Украина
Сіярто
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