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Столтенберг анонсував створення мережі з даними цивільних та військових супутників

14.02.2023 / 11:27
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував створення мережі з даними цивільних та військових супутників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Столтенберга під час брифінгу.

"НАТО створить віртуальну мережу, яка об'єднує дані цивільних та військових супутників для", - заявив Столтенберг.

За його словами, така мережа потрібна буде для потреб розвідки.

Північноатлантичний альянс також хоче відкрити центр для забезпечення захисту підводних кабелів та трубопроводів.

НАТО, Столтенберг
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