У п'яти регіонах росії опозиція готує референдуми щодо виходу зі складу рф

Як пише Апостроф, про це вони заявили на п'ятьому Форумі вільних народів пост-росії 31 січня у Брюсселі.

Опозиціонери з окремих регіонів, зокрема Уралу, Кенігсберга (Калінінградська область), Інгрії (Ленінградська область), Сибіру і Кубані, також виразили бажання воювати на боці України в повномасштабній війні.

У Форумі брали участь представники татарського, башкирського, чеченського, бурятського, ойрат-калмицького народів та інших регіонів, які хочуть відстоювати своє право на самовизначення аж до відокремлення від РФ й інших загальновизнаних норм міжнародного права.

"Досить годувати москву! Досить дохнути за кремль! Вихід лише один – голосуй за Незалежність своїх республік! Вибирай щасливе майбутнє для себе та своїх дітей!", - закликали вони.

Ці представники ініціювали діалог з лідерами ЄС і НАТО, оскільки вони хочуть незалежності своїх народів і соціально-економічної реконструкції для регіонів, а ще повної деколонізації росії з метою "створення нової архітектури колективної безпеки в Європі та світі".

Ініціативу підтримала депутатка Європарламенту Ганна Фотига від фракції Європейських консерваторів та реформістів, наголосивши, що їхнє майбутнє сильно залежить від закінчення повномасштабної війни рф проти України.

"Тому всіляка допомога українському народу у його боротьбі наближає деколонізацію росії", - додала вона.

Тим часом лідер Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв закликав відродити Гірську республіку, що існувала в 1918-1919 роках на території сучасних Чечні, Дагестану, Інгушетії, Осетії, Карачаєво-Балкарії, Кабардино-Черкесії.

Водночас башкир Руслан Габбасов пропонує створити Раду національних та регіональних рухів при Євросоюзі, щоб координувати зусилля з європейськими партнерами та втілити спільні проєкти з російською опозицією.

Разом з цим Юлія Файзрахманова з Татарстану заявила про ідею створити національний татарський батальйон, який би воював на боці України. Також вона зачитала промову очільника Всетатарського громадського центру Фаріта Закієва з головним меседжем - визнання незалежності Татарстану на підставі результатів референдуму 21 березня 1992 року.