Сіярто: Заклик Будапешта зупинити бойові дії в Україні не означає, що москва отримає усі окуповані території

Про це він заявив в інтерв'ю AP передає Укрінформ.

«Знаєте, зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте існуючий статус-кво», — сказав міністр.

"Коли закінчиться війна й почнуться мирні переговори, не обов’язково, що кордони будуть зафіксовані там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це з власної історії...Припинення вогню має настати вже зараз", - зазначив Сіярто.

Нагадаємо, раніше Сіярто заявляв, що Угорщина не буде постачати боєприпаси Україні, але й не заважатиме іншим це робити.

Також Угорщина закликає до припинення війни в Україні, що може бути забезпечено, зокрема прямими переговорами між США та росією на майданчику ООН.

Днями очільник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що попри ордер на арешт президента рф володимира путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, в Угорщині не будуть заарештовувати президента росії, якщо він в’їде в країну, оскільки "це не матиме законних підстав".