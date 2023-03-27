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Розвідка Британії: росія, ймовірно, почала отримувати регулярні поставки невеликої кількості іранських безпілотників

27.03.2023 / 09:29
росія, ймовірно, почала отримувати регулярні поставки невеликої кількості іранських безпілотників Shahed, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в неділю.

"З початку березня 2023 року росія, ймовірно, запустила щонайменше 71 безпілотний літальний апарат з односторонньою атакою (OWA-UAVS) іранської розробки серії Shahed по цілях на території України. Ці атаки послідували за двотижневою паузою в атаках OWA-UAV наприкінці лютого 2023 року. росія, ймовірно, почала отримувати регулярні поставки невеликої кількості OWA-UAV Shahed", - йдеться у звіті британської розвідки.

За даними британської розвідки, росія, ймовірно, запускає "Шахеди" з двох напрямків: із Краснодарського краю на сході та Брянської області на північному сході. "Це дає змогу росії гнучко націлюватися на широкий сектор України і скорочує час польоту до цілей на півночі України. Це також, імовірно, є ще однією спробою розтягнути українську протиповітряну оборону", - роблять висновок у британській розвідці.

Источник: Интерфакс-Украина
Shahed
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