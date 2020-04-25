Spravdi: росія випробовує ракети для Північної Кореї на війні проти України

Раніше таким само способом рф тестувала для Ірану дрони Shahed. Потім ці безпілотники застосували проти Ізраїлю, пише Центр стратегічних комунікацій Spravdi.

Експерти ООН підтвердили, що 2 січня росія атакувала Харків північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11.

КНДР перебуває під міжнародними санкціями Ради Безпеки ООН через залякування використання ядерної зброї. росія грубо порушує санкції через те, що купує північнокорейські ракети.

рф наклала вето на продовження з травня мандату групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти КНДР. Кремль таким чином прагне приховати факти співпраці з Пхеньяном.

"росія тестує для КНДР її ракети в Україні так само як тестувала для Ірану Shahed - перед тим як їх застосували проти Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.