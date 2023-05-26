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КМВА: За попередніми даними цієї ночі над Києвом було знищено понад 40 безпілотників

28.05.2023 / 10:10
Цієї ночі, за попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 ворожих безпілотників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КМВА.

«Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Сьогодні ворог вирішив «привітати» киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами «Shahed». Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин», - поінформував начальник КМВА Сергій Попко.

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 ворожих безпілотників. Остаточні дані очікуються у звітах Генштабу і Повітряних сил.

Як зазначив Попко, за інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

В Голосіївському через збиття дронів:

  • уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували;
  • виникло займання даху одного з ТРЦ;
  • виникла пожежа на території одного з будівництв;
  • також було займання на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м кв., є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

«На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно, тому завжди орієнтуйтеся на інформацію наших підсумкових звітів. Слідкуйте за новими повідомленнями. А поки подякуйте бійцям ППО за захист», - підсумував керівник КМВА.

Shahed, КМВА
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