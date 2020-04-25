Українцям нагадали про комендантську годину на Великдень

Саме час дізнатися, якою буде комендантська година на Великдень 2024, щоб заздалегідь розпланувати церковну подію

Попередньо, в областях змін на свято робити не планується – про це заявили військові адміністрації та міські ради Київської області, Кропивницького, Тернополя, Волинської області та Харкова. Якщо й будуть відмінності від звичайного часу дії комендантської години, то вони стосуватимуться громад, що розташовані безпосередньо в близькості до бойових дій. На деокупованих населених пунктах Новокаховської громади Херсонської області масові заходи опинилися під забороною на Великдень 2024. У Запорізькій області на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів обмеження діятимуть з 21:00 до 05:00.

Комендантська година на Великдень 2024 по областях:

Київська область та Київ – з 00:00 до 05:00

Вінницька область – з 00:00 до 05:00

Волинська область – з 00:00 до 05:00

Дніпропетровська область – з 00:00 до 05:00

Донецька область – з 21:00 до 05:00

Житомирська область – з 00:00 до 05:00

Закарпатська область – комендантської години немає

Запорізька область – з 23:00 до 05:00 (на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів – 21:00 до 05:00)

Івано-Франківська область – з 00:00 до 05:00

Кіровоградська область – з 00:00 до 04:00

Луганська область – з 21:00 до 05:00

Львівська область – з 00:00 до 05:00

Миколаївська область – з 00:00 до 05:00

Одеська область – з 00:00 до 05:00

Полтавська область – з 00:00 до 04:00

Рівненська область – з 00:00 до 05:00

Сумська область – з 23:00 до 05:00

Тернопільська область – з 00:00 до 05:00

Харківська область – з 23:00 до 05:00

Херсонська область – з 21:00 до 05:00

Хмельницька область – з 00:00 до 05:00

Черкаська область – з 00:00 до 04:00

Чернівецька область – з 00:00 до 04:00

Чернігівська область – з 00:00 до 4:00

Однак, перед походом до церкви на свято 5 травня потрібно приготувати традиційні солодощі, без яких важко уявити цю релігійну подію. Настав час згадати, коли потрібно випікати паски на Великдень 2024. Ця страва символізує круглий хліб, який залишали учні своєму вчителю Ісусу Христу, і вона точно має з’явитися у великодньому кошику перед освяченням.