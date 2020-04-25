Лубінець: росія зобов’язана повертати Україні депортованих дітей незалежно від їхнього статусу

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що під час візиту до Катару обговорювалися питання повернення так званих статусних дітей: сиріт і позбавлених батьківського піклування. «Юридично між біологічними батьками й офіційними усиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому рф зобов'язана повертати дітей незалежно від їхнього статусу», - зазначив омбудсман.

Лубінець сказав, що не вперше зустрічається із держміністром з питань міжнародного співробітництва Катару Лолвою Рашид Аль-Хатер. Цього разу розмова велася про повернення додому не лише дітей, а й цивільних українських громадян, які стали жертвами насильницьких зникнень.

«Також ішлося про військовополонених та умови їх утримання. Якщо Катар знайшов важелі для того, аби бути ефективним на шляху повернення наших дітей, то сподіваюся, що важелі також знайдуться і для зрушення з місця питань щодо цивільних та полонених захисників», - зазначив Уповноважений ВР.

При цьому він спростував заяву російської дитячої омбудсменки марії львової-бєлової про нібито «перші очні переговори» з Україною щодо повернення дітей, наголосивши, що прямих перемовин України з рф не було. Повернення українських дітей та переговори відбуваються за посередництва Катару і дипломатів цієї країни. «Підкреслюю, що Україна веде перемовини з Катаром і у мене була зустріч із делегацією Катару», - заявив омбудсмен.

За його словами, Україна надіслала заздалегідь усі проблемні питання для обговорення між катарською та російською сторонами.

Лубінець зауважив, що спочатку відбулася зустріч делегації дипломатів Катару й особисто Аль-Хатер з росіянами, а далі українська сторона зустрілася з катарською.

«За результатами їхньої зустрічі вони вийшли до журналістів, і тоді з’явилася ця інформація про буцімто переговори. У мене навіть не було можливості відреагувати на цю інформацію, бо я був на двогодинних перемовинах, а після цього було спілкування з дітьми. Я отримав інформацію про це близько 7-ї години вечора, коли в Україні вже була «зрада», - поінформував Уповноважений із прав людини, додавши, що його здивувало, як легко росіяни вкидають в інформпростір елементи пропаганди.

«І вони будуть це робити постійно. Нам треба не просто це розуміти, а усвідомити, що коли ми цю інформацію підхоплюємо, то підіграємо росіянам. Журналістам варто було б дочекатися української позиції з цього питання», - констатує Лубінець.

Він зазначив, що в ситуації з поверненням дітей ідеться не просто про возз'єднання з родиною. «Тут ідеться про вчинення міжнародного злочину... За це вони (росіяни – ред.) мають понести відповідальність», - переконаний омбудсмен.