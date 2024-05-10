Найпопулярнішими святами українців є Різдво та Великдень, - опитування

Найпопулярнішими є Різдво та Великдень. Ця тенденція зберігається понад 10 років, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

День праці є улюбленим у 4% опитаних, День перемоги - у 11%.

Найбільше за останні роки змінилося ставлення українців до 9 травня. 2010 року 58% респондентів обирали День перемоги одним з улюблених або важливих. А 2024-го кількість таких відповідей зменшилась на 47%.

Найбільший спад прихильності до цього дня зафіксували між 2010 та 2013 і між 2021 та 2023 роками.

"Вочевидь, це пов'язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято", - пишуть автори дослідження.

1 травня завжди було мало популярне, але після 2021 року кількість українців, які вважали цю дату важливою для святкування скоротилася втричі - від 12% до 4%. Зараз це свято має найменшу популярність серед громадян.

День захисників і захисниць України з кожним роком набуває популярності. 2017 року лише 10% українців вважали його важливим святом. Цього року їхня кількість збільшилася до 58%. У період від 2020 до 2023 року приріст прихильників склав 41%.

"Дослідження показало, що загалом українці ставляться до свят з любов'ю та повагою", - зазначають соціологи.

Цьогоріч усі опитані назвали щонайменше одне улюблене свято. Минулого року 2% респондентів до жодного свята не ставилися як до важливого або улюбленого.

Найбільш популярними серед українців є:

Різдво Христове - 70%

Великдень - 68%

День Незалежності України - 64%

Новий рік - 47%

День Конституції України - 28%

Міжнародний жіночий день - 21%

Трійця - 17%.

Опитування провели методом телефонних інтерв'ю упродовж 17-23 лютого 2024 року. Опитали 1052 повнолітніх респондентів. Їм запропонували обрати з переліку державних свят України ті, які, на їхню думку, є найбільш важливими чи улюбленими.