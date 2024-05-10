Войти | Зарегистрироваться
16:21

пятница,
10 мая
Онлайн
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Найпопулярнішими святами українців є Різдво та Великдень, - опитування

09.05.2024 / 17:27
День праці 1 травня та День перемоги 9 травня є найменш популярними святами серед українців.

Найпопулярнішими є Різдво та Великдень. Ця тенденція зберігається понад 10 років, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

День праці є улюбленим у 4% опитаних, День перемоги - у 11%.

Найбільше за останні роки змінилося ставлення українців до 9 травня. 2010 року 58% респондентів обирали День перемоги одним з улюблених або важливих. А 2024-го кількість таких відповідей зменшилась на 47%.

Найбільший спад прихильності до цього дня зафіксували між 2010 та 2013 і між 2021 та 2023 роками.

"Вочевидь, це пов'язано з війною, з тим, що День перемоги дуже активно святкується у Росії як мілітаристське агресивне свято", - пишуть автори дослідження.

1 травня завжди було мало популярне, але після 2021 року кількість українців, які вважали цю дату важливою для святкування скоротилася втричі - від 12% до 4%. Зараз це свято має найменшу популярність серед громадян.

День захисників і захисниць України з кожним роком набуває популярності. 2017 року лише 10% українців вважали його важливим святом. Цього року їхня кількість збільшилася до 58%. У період від 2020 до 2023 року приріст прихильників склав 41%.

"Дослідження показало, що загалом українці ставляться до свят з любов'ю та повагою", - зазначають соціологи.

Цьогоріч усі опитані назвали щонайменше одне улюблене свято. Минулого року 2% респондентів до жодного свята не ставилися як до важливого або улюбленого.

Найбільш популярними серед українців є:

  • Різдво Христове - 70%
  • Великдень - 68%
  • День Незалежності України - 64%
  • Новий рік - 47%
  • День Конституції України - 28%
  • Міжнародний жіночий день - 21%
  • Трійця - 17%.

Опитування провели методом телефонних інтерв'ю упродовж 17-23 лютого 2024 року. Опитали 1052 повнолітніх респондентів. Їм запропонували обрати з переліку державних свят України ті, які, на їхню думку, є найбільш важливими чи улюбленими.

опитування, Великдень, Різдво, свято
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 мая
9 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.