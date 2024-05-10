Синєгубов: росія створює певне угруповання військ на півночі від Харківської області

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини ведучій Вікна-новини Яні Брензей повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На питання, чи є загроза наступу на Харків на тлі чуток про угруповання російських військ у Курській області, Синєгубов відповів, що на східному напрямку в Харківській області росіяни вже відновили активні штурмові дії. Це сталося після того, як вони замінили свої підрозділи. На цьому напрямку успіхів у противника немає.

«Щодо півночі: ворог створює певне угруповання військ, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоби бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути», – додав Синєгубов.

Глава ОВА зазначив, що плани евакуації Харкова вже розроблено, причому давно. Їх актуалізують практично щомісяця.