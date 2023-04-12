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В Україні вартість великоднього кошика подорожчала майже на 30%

13.04.2023 / 09:10
В Україні вартість великоднього кошика подорожчала майже на 30%
В Україні вартість великоднього кошика 2023 року подорожчала порівняно з минулим роком на 29,5% і сягнула 797 грн, підрахували в Офісі ефективного регулювання BRDO.

"Найбільше додали в ціні яйця, вартість яких зросла більше ніж удвічі. Ця тенденція триває ще з минулого року та пов’язана зі скороченням поголів’я, подорожчанням кормів та ускладненою логістикою. Водночас на 12% подешевшало борошно — один із ключових інгредієнтів паски, який враховано в її вартість", - зазначила експерт сектора "Сільське господарство" офісу Наталія Герасименко.

За її інформацією, яйця подорожчали на 134,7% і нині коштують 70,6 грн/десяток, далі за шкалою подорожчання - буженина (+29,86%, до 445,28 грн/кг), паска (+26,08%, до 165,48 грн/кг) та алкоголь, зокрема горілка (+4,27%, до 116,6 грн за 0,5 л).

Ціна паски враховує витрати на її приготування вдома з використанням борошна, молока, вершкового масла, яєць і цукру.

За інформацією асоціації "Свинарі України", середня ціна охолодженої свинини перед Великоднем подорожчала до 180,3 грн/кг, що на 2,1%, або 3,7 грн/кг, вище за лютневі показники.

Великдень
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