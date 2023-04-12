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EastFruit: Відпускні ціни на столові буряки в Україні будуть ще падати

12.04.2023 / 15:24
Відпускні ціни на столові буряки в Україні вже у середньому в 1,6 раза нижче, ніж у першій половині квітня 2022 року. Аналітики прогнозують, що ціни ще будуть падати.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначається, настільки різке зниження цін стало величезним ударом для українських фермерів, які й так зазнали рекордних збитків внаслідок військових дій в основних регіонах вирощування овочів борщового набору.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, тільки з початку поточного тижня ціни на столові буряки на українському ринку знизилися в середньому на 17%.

Наразі відпускні ціни на ці коренеплоди варіюються в діапазоні 4-6 грн/кг ($0,11-0,16/кг) залежно від якості та обсягу партії.

Аналітики зазначають, йти на такі цінові коригування українські виробники змушені навіть в умовах стрімкого скорочення якісної продукції.

За словами самих виробників, причиною такої цінової ситуації є вельми стриманий попит на столові буряки, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується.

EastFruit
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