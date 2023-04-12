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У Нафтогазі анонсували нові платіжки

13.04.2023 / 16:25
Клієнтам газопостачальної компанії “Нафтогаз України” і ТОВ “Газорозподільні мережі України” об'єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в один файл. Оновлені платіжки українці отримають вже у квітні.

Про це заявили у “Нафтогаз” у Facebook.

“Вже у квітні клієнти ГК «Нафтогаз України», а також Кропивницької філії “ГАЗМЕРЕЖІ”, АТ “Дніпрогаз”, АТ “Харківгаз”, АТ “Харківміськгаз”, АТ “Криворіжгаз” і АТ “Донецькоблгаз” отримають березневі рахунки та матимуть можливість переконатися, наскільки це зручно та комфортно. Адже всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати зібрано в одному місці”, - йдеться в повідомленні від “Нафтогаз”.

Такі зміни суттєво скоротять витрати на друк та доставку квитанцій, що допоможе нам зберегти не одне дерево та бути більш дружніми до довкілля

У компанії зазначили, що в особистому кабінеті my.gas.ua електронні квитанції надходитимуть абонентам без зміни.

Нафтогаз
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