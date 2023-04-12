Українська економіка досягла нижньої крапки свого падіння у 2022 році, - дослідження

Так, валовий внутрішній продукт України в доларах США, що впав за перший рік війни з 200 до 158 млрд доларів, у другий рік зросте до 170 млрд доларів, що і буде вихідною точкою початку динамічного відновлення.

Про це йдеться в аналітичному звіті Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook "Ukraine's Economy: ANNUAL REPORT 2022/2023".

"Ідентичну динаміку демонструють інвестиції, зайнятість, заощадження, зовнішня та внутрішня торгівля, які стабільно покращуються з літа 2022 року, незважаючи на продовження широкомасштабних бойових дій. І ми продовжуємо спостерігати це покращення і у 2023 році. Абсолютно всі макроекономічні індикатори свідчать про те, що Україна вже пройшла дно своєї економічної кризи, пов'язаної з війною", - вказано у звіті.

Минулого літа на конференції в італійському Лугано, представники Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та міжнародних фінансових організацій озвучили загальну суму вже запланованих (fonds under commitment) у бюджетах країн та організацій-донорів грошей на повоєнне відновлення України. Ця сума становить 210 млрд доларів і, як було озвучено на конференції, переважно витрачатиметься у перші три роки після закінчення війни.

Фонд Луганської Конференції є не єдиним і не виключним джерелом зовнішніх коштів на відновлення України. Понад 300 млрд доларів резервів Центробанку Російської Федерації в доларах та євро заарештовано на початку війни. І за різними оцінками від 100 до 200 млрд доларів "грошей російських олігархів" заарештовано або заморожено в Євросоюзі та США.

Як наголошується у звіті, Передбачається, що більша частина цих коштів, після відповідних дипломатичних та/або судових рішень, буде направлена до повоєнної України як для компенсації жертвам агресії, так і на компенсацію економічних втрат державних та приватних компаній.

"Виходячи з вищеописаних чотирьох факторів, ми очікуємо припливу 50 і більше мільярдів євро на рік протягом перших п'яти років після закінчення війни", - зазначили аналітики Ukraine Economic Outlook.

Коротко підсумовуючи всі перераховані вище фактори, Ukraine Economic Outlook вважає високоймовірним тренд, при якому країна "наздожене" свої довоєнні темпи економічного зростання до 2030 року. При цьому всі вісім найближчих повоєнних років у країні зберігатимуться двозначні цифри зростання. З виходом на індикативні показники 440 млрд доларів ВВП та 1150 доларів на місяць до 2030 року.

З іншого боку, справедливим є й твердження про те, що Україна вже зазнала і ще понесе до закінчення війни непоправні втрати як життів своїх громадян, так і всіх економічних агентів (підприємств усіх форм власності) на своїй території внаслідок російської агресії. Вважаючи агрегований показник номінального доларового ВВП, найкращим вираженням сукупних втрат як домогосподарств, так і бізнесів країни ми оцінюємо ці втрати (без втрат людського капіталу) мінімум у 600 млрд доларів.

"Однак питання компенсації цих втрат, а також компенсації жертвам війни зможе бути вирішене в більш довгостроковій перспективі як виплати репарацій з боку РФ або держав-наступників РФ. Наведений вище розрахунок потроєння рівня ВВП і доходів населення протягом 8 років після війни не залежить від оцінки потенційних виплат репарацій і є, ще раз підкреслимо, мінімальним розрахунковим допуском тренду відновлення", - наголосили у звіті Ukraine Economic Outlook.