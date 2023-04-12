Харченко: У 2023 році влада, ймовірно, не змінюватиме тарифи на електроенергію

Про це ексклюзивно журналістці програми Факти ICTV Наталії Кулик заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Проте він наголосив, що у 2024 році в Україні може статися страшна криза в енергосистемі, адже зараз вже є дефіцит 30 млрд грн, і він буде лише зростати, як снігова груда.

Харченко зауважив, що Україні необхідні великі інвестиції на ремонтні роботи обладнання після атак рф.