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Ігнат: росія планує збільшити виробництво безпілотників-камікадзе

09.10.2023 / 11:14
російські окупанти планують збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Про це свідчать дані розвідки.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Є ознаки того, що воно (виробництво дронів, - ред.) буде ще збільшене. Якщо ми беремо дані, які дають нам розвідки, дані, які надходять від певних експертів, там є нарощування", - сказав речник.

Та все ж Ігнат наголосив, що без Ірану росіяни навряд чи вони зможуть самотужки виготовляти.

"Якщо виробництво налагоджене, є якісь конвеєри зі складання тих же таки безпілотників "Шахед", то запчастини залишаються запчастинами, тому очевидно, що вони будуть використовувати Іран і надалі, щоб отримати технології, які не можуть виготовляти самі", - зазначив Ігнат.

ЗСУ, дрони, Ігнат
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