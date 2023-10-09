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кадиров запропонував скасувати вибори президента в росії

08.10.2023 / 13:15
Маріонетка кремля у Чечні рамзан кадиров запропонував скасувати вибори президента в росії до кінця війни проти України.

Таку пропозицію кадиров озвучив 7 жовтня під час акції з нагоди дня народження російського диктатора володимира путіна в Грозному, передає Укрінформ із посиланням на ТАСС.

«Я пропоную зараз, коли йде СВО, одноголосно ухвалити рішення, що на виборах у нас буде один кандидат - володимир володимирович путін. Або тимчасово скасувати вибори, тому що іншої людини у нас немає, яка могла б захистити сьогодні нашу країну», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: 7 жовтня путіну виповнився 71 рік. Президентські вибори в росії мають відбутися у 2024 році. путін іще не оголошував офіційно про свій намір балотуватися.

вибори, кадиров
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