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Мусієнко: Угорські “сентименти” в бік російської федерації дійсно викликають багато сумнівів

05.12.2023 / 18:30
На саміті ЄС 14-15 грудня Україна очікує дійсно історичного для себе рішення про відкриття офіційних переговорів про вступ до Європейського Союзу. Проте Угорщина погрожує його блокувати.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, чи буде прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перешкоджати початку переговорів України та Євросоюзу.

«Я думаю, що ні. Тому що Орбан продемонстрував, що він насправді договороздатний. Він сказав, що є певна ціна питання. Скільки там він захотів: €10-11 млрд для Угорщини від ЄС. Все дуже просто. Провів консультації з Віктором Орбаном, угорськими політиками. Там було озвучено, що Угорщина потребує більшої допомоги, дотації, підтримки на певні схеми економіки: сільське господарство, інфраструктура та інше. Було озвучено, що Угорщина готова за певних умов, якщо не будуть забувати про Будапешт, надавати кошти та підтримку», – зазначив Мусієнко.

За словами експерта, угорські “сентименти” в бік російської федерації дійсно викликають багато сумнівів. Проте він вважає, що простір для маневру не вичерпаний повністю.

«Насправді складно, тому що ці сентименти в бік кремля, розмови, поїздки, зустрічі, як в угорського міністра закордонних справ Сійярто з різними російськими діячами. Звичайно, вони не красять. Виникає багато запитань. Так, це все, безумовно, є. Але треба сказати, що, як мені здається, простір для маневру не вичерпаний», – звернув увагу експерт.

Мусієнко
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