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Військовий експерт розповів про мету рейду російських батальйонів

13.03.2024 / 18:30
Зранку 12 березня жителі Курської та Бєлгородської областей рф прокинулися під вибухи. Легіон Свобода Росії, РДК і Сибірський батальйон на танках перетнули кордон у рамках спільної спецоперації.

Що це за військові формування та яка тактична мета їхніх рейдів Факти ICTV ексклюзивно розпитали військового експерта та керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.

Як розповів Фактам ICTV Олександр Мусієнко, легіон Свобода Росії, РДК і Сибірський батальйон – це підрозділи інтернаціонального легіону ЗСУ. Туди входять громадяни рф, які виступають проти російської агресії та війни в Україні.

«Вони взяли до рук зброю і борються проти російських військових та виступають за зміни в росії», – сказав він.

Як заявили бійці батальйону Сибір у своєму зверненні до росіян, вони перетнули кордон Курської та Бєлгородської областей, щоб звільнити населення цих регіонів від бідності та злиднів, а також звернулися до росіян із проханням не йти на вибори президента.

За їхніми словами, бюлетені та виборчі дільниці – фікція. Реально змінити життя на краще можна лише зі зброєю в руках.

На думку експерта, насамперед мета рейдів вищезгаданих добровольчих батальйонів – політична. Щоб продемонструвати світу, що в росії є опозиція і що кремлівська політика не є стійким режимом, а путін не контролює ситуацію.

Друга ціль – це спроба обʼєднати більш широкі маси для того, щоб протистояти путінському режиму.

«Військова ціль – дуже проста. Чим більше російських військових загине на території росії, тим менше з ними доведеться боротися ЗСУ в Україні. Чим більше техніки буде знищено на території росії, тим менше техніки росія зможе завезти в Україну. Але я вам скажу – було б дуже цікаво подивитися, якби вони зараз зайшли в Бєлгород чи Курськ і оголосили там про створення республік. Я б хотів подивитися на реакцію кремля, на реакцію путіна», – додав Мусієнко.

Мусієнко
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