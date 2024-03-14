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Міненерго: З початку опалювального періоду споживання електроенергії промисловістю збільшилося на 23%

14.03.2024 / 09:10
За чотири місяці опалювального періоду 2023-2024 років обсяги споживання електроенергії українською промисловістю сягнули майже 9,38 млрд кВт-год, що на 23% більше, ніж спожито в листопаді-лютому 2022-2023 років (7,61 млрд кВт-год).

"Завдяки стабільній роботі енергосистеми українська промисловість під час опалювального сезону збільшила споживання е/е на 23%", - повідомило Міністерство енергетики України в середу.

Водночас у листопаді 2023 року зростання становило проти аналогічного періоду попереднього року 25,75%, у грудні - 37,56%, у січні 2024 року - 27,58%, у лютому - 6,17%.

"Розвиток промисловості та економіки неможливий без стабільної роботи енергосистеми. Це забезпечено насамперед завдяки масштабним ремонтам в енергетиці, які триватимуть і надалі, та нашими військовими, які захищають інфраструктуру від ворожих атак", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За зазначений період також збільшилися майже на 12% обсяги споживання е/е населенням - 12,64 млрд кВт-год проти 11,3 млрд кВт-год.

За даними Міненерго, загалом за листопад-лютий 2023/2024 років українські енергогенерувальні підприємства виробили понад 41,53 млрд кВт-год е/е, що на 16% перевищує обсяг виробництва за аналогічний період осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2022/2023 років.

Більше ніж половину цієї е/е виробили українські АЕС - 22,17 млрд кВт-год, що на 22% більше, ніж за чотири місяці попереднього ОЗП.

Водночас ГЕС збільшили виробництво е/е на 7,5% - до 4,16 млрд кВт-год, ТЕС - 10% - до 13 млрд кВт-год і ВДЕ - 25% - до 2,03 млрд кВт-год.

електроенергія, Міненерго
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