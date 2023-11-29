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Зеленський розповів, кому з військових буде надано від держави власне житло

06.12.2023 / 11:14
Усім захисникам України, які отримали з початку військової агресії РФ звання Героя і стали кавалерами ордена "Золота Зірка", буде надано від держави власне житло.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави 5 грудня.

Президент зазначив, що у країні починають реалізовувати важливу ініціативу за принципом: Україна захищає тих, хто захищає Україну".

"За цією ініціативою всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену "Золота Зірка". Всі без винятку", - наголосив Зеленський.

За його словами, такими нагородами було відзначено вже 360 українців із початку російського повномасштабного вторгнення.

"Держава подбає про кожного з них - і про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну", - заявив президент.

Також глава держави подякував усім українським захисникам-Героям за мужню відсіч інтервентам.

"Я щиро дякую родинам загиблих за витримку та відвагу. Я щиро вірю, що одного дня про доблесть і подвиги кожного Героя України знатимуть усі в мирній Україні - Україні, яка перемогла. Яка переможе", - йдеться у зверненні Зеленського.

Глава держави сьогодні також вручив 12 сертифікатів на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони, яким було присвоєно звання Героя України, і ще 9 таких сертифікатів - родинам загиблих Героїв, повідомили в Офісі президента.

Зеленський
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