Мольфар попередив українців про важкий приліт

«Ракет і дронів у них багато, і до кінця місяця буде ще. У них 80% відновлення. Що я ще можу сказати? Гатити вони будуть ще довго», – заявив мольфар.

Гордєєв також розкрив, коли саме чекати на обстріли ракетами та дронами.

«Як завжди, робити вони це будуть уночі, летітимуть і Кинджали. Готуйтеся, друзі, буде дуже важкий період. До кінця року точно будуть постійні обстріли. Однак розклад карт показав відбиття ППО, тож усе буде добре. Однак зверніть увагу на число 10 – може, це дата, місяць або навіть час. У цей період буде важкий приліт. У будь-якому разі не ігноруйте повітряну тривогу», – заявив мольфар.

Раніше Гордєєв розповів, чи зможуть F-16 знищити флот рф. Мольфар вважає, що цього нам можуть не дати зробити, бо йдеться про закони і правила.