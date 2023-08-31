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Шмигаль: Ми потребуємо підтримки друзів та союзників на шляху до ЄС і НАТО

08.09.2023 / 09:10
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підтримка міжнародних партнерів дуже важлива для досягнення вступу України до Європейського Союзу і НАТО.

"Підтримка міжнародних партнерів дуже важлива для досягнення цілей України - вступу до ЄС і НАТО. На цьому наголосив під час онлайн-виступу на конференції "Створення кращого майбутнього в турбулентному світі", що відбувається у Вільнюсі за участю прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте. Україна будує сильну армію та продовжує комплексні реформи, спрямовані на побудову сильної та сучасної економіки, яка забезпечить процвітання українців, наше відновлення, членство в ЄС і НАТО. І ми потребуємо підтримки друзів та союзників на цьому шляху", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, сьогодні українські військові борються, зокрема, і за те, щоб кожна європейська нація залишалася вільною від "руского міра", терору, репресій.

"І поки ми не переможемо російську тиранію і не виженемо їхні війська з української території, тривалий і справедливий мир неможливий. Дякую всім країнам і організаціям, які стоять пліч-о-пліч з Україною в боротьбі за свободу і незалежність", - підсумував він.

Шмигаль
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