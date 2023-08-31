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Гуменюк: росіяни підтягують сили на Запорізький напрямок і намагаються посилити Херсонський

08.09.2023 / 10:12
росіяни перекидають військові сили з Криму на Запоріжжя та Херсонщину, намагаючись компенсувати свої втрати.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, підтвердивши інформацію від міського голови Мелітополя Івана Федорова, передає Укрінформ.

"Цілком очевидно, що вони підтягують сили на Запорізький напрямок і намагаються посилити Херсонський. Оскільки вони (війська рф на Запоріжжі і Херсонщині - ред.) були досить потужним угрупованням, яке постачало сили на схід, а зараз самі потребують відповідного покращення свого стану", - зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що і псевдовибори, які проводять окупанти на тимчасово загарбаних ними територіях, мають ту ж мету - зібрати інформацію про місцевих чоловіків призовного віку, залучити їх начебто до "територіальної оборони", а тоді приєднати до складу окупаційних військ на Запорізькому напрямку, де ті потерпають від українського наступу, і на Херсонському, де контрбатарейна боротьба щодня винищує по 30-50 окупантів.

Федоров, Гуменюк
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