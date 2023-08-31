Войти | Зарегистрироваться
10:00

суббота,
09 сентября
Онлайн
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
Країна
Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Демченко: росія вивела з белорусі практично всі свої підрозділи

08.09.2023 / 12:16
Країна-агресор росія здійснила ротацію практично всіх підрозділів, які перебували на території білорусі та займалися воєнною підготовкою.

Про це речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко сказав на брифінгу в Ukraine Media Center — Ukrinform.

"росія вивела в рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були", — розповів Демченко.

Речник ДПСУ нагадав, що росія використовує білорусь як майданчик для навчання мобілізованих російських військових.

Протягом останніх місяців у білорусі постійно перебувало 10-11 тисяч російських військових.

Демченко підкреслив, що росія не володіє угрупованням військ, яке могло б здійснити вторгнення в Україну з території білорусі.

Демченко, ДПСУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 сентября
7 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.