Буданов: Наразі є певні перепони з боку росії щодо обміну "всіх на всіх"

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону, інформує УНН.

"Процес обміну військовополоненими триває й станом на зараз. Є певні технічні труднощі. Я вважаю, що це цілком через не зовсім правильну позицію російської федерації. Але ми й це подолаємо", - сказав очільник ГУР.

Буданов підкреслив, що перепони щодо обміну наразі створює виключно країна-агресор, а українська сторона працює над їх розв'язанням.

"Зрозуміло, що ця ситуація не така складна, як здається. Просто треба зрозуміти, з ким ми маємо справу і знайти правильні шляхи урегулювання цього моменту", - резюмував він.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 25 серпня повідомив, що в України так званий обмінний фонд "набагато менший", ніж у росії.