Веніславський: Військовозобов’язані українки втратять можливість виїжджати з країни під час війни

Про це член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський повідомив у коментарі РБК-Україна.

Він нагадав про тогорічні зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та постанову Кабміну щодо порядку військового обліку.

Відповідно до них та наказу Міноборони, з 1 жовтня жінки з медичною або фармацевтичною освітою обов'язково мають стати на військовий облік. Такі жінки мають з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.

Веніславський пояснив, що жінки, які стануть на військовий облік автоматично отримають статус військовозобов'язаних, тож для них обмежать право виїзду за кордон.

"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у встановленому порядку. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд - тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", - зауважив Веніславський.

За його словами, наразі Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей для обов’язкової постановки жінок на військовий облік.