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Омельченко: Взимку в окремі години може бути дефіцит електроенергії

08.09.2023 / 18:30
Українські енергетики забезпечують нормальну підготовку до опалювального сезону 2023-2024.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

“Українські інженери в надзвичайних умовах забезпечують нормальну підготовку до зими. Я вважаю, що панічні настрої, які дехто в просторі розвиває, не підлягають серйозному аналізу. Я повністю згоден з президентом Володимиром Зеленським, що зроблено вже багато, але “спочивати на лаврах” ще зарано”, – наголосив він.

Омельченко зазначив, що взимку в окремі години може бути дефіцит електроенергії, однак Україна вирішить цю проблему завдяки імпорту з Європи.

Також експерт додав, що взимку можливі планові відключення світла, але їх буде “менше, ніж минулого року”.

Омельченко
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