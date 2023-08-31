Омельченко: Взимку в окремі години може бути дефіцит електроенергії

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

“Українські інженери в надзвичайних умовах забезпечують нормальну підготовку до зими. Я вважаю, що панічні настрої, які дехто в просторі розвиває, не підлягають серйозному аналізу. Я повністю згоден з президентом Володимиром Зеленським, що зроблено вже багато, але “спочивати на лаврах” ще зарано”, – наголосив він.

Омельченко зазначив, що взимку в окремі години може бути дефіцит електроенергії, однак Україна вирішить цю проблему завдяки імпорту з Європи.

Також експерт додав, що взимку можливі планові відключення світла, але їх буде “менше, ніж минулого року”.