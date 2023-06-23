Омельченко: Встановлення цінових обмежень на оптовому ринку електроенергії є зобов’язанням України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Приєднання енергосистеми України 16 березня минулого року до європейської ENTSOE - найбільший інвестиційний проект України за всю історію. І для того, щоб розкрити потенціал цього проекту, ми маємо здійснити market coupling. Без скасування граничних цін, або приведення у відповідність до зобов’язань України згідно з Регламентом, ми не зможемо розкрити потенціал нашої євроінтеграції", - зазначив він у ході відкритого обговорення проєкту постанови НКРЕКП про встановлення цінових обмежень на ринку е/е.

Омельченко також нагадав, що приведення граничних цін на оптовому ринку електроенергії до європейського рівня є зобов’язанням України. "Немає іншого рішення, як виконувати зобов’язання України перед Енергетичним Співтовариством в рамках угоди Україна - ЕС", - додав він.

Крім того, за словами експерта, промисловим підприємствам не варто хвилюватися за зростання цін на електроенергію через скасування прайс-кепів.

"За моїми прогнозами ціни не зростуть, адже ціна визначається в першу чергу платоспроможним попитом, який сьогодні в Україні через війну надзвичайно низький", - додав він.

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що треба лібералізувати ціноутворення на ринку електроенергії, щоб імпорт з Європи міг вільно потрапляти в Україну і допомагати балансувати енергосистему.