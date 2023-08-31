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Юсов: Розміщення ядерної зброї у білорусі суттєво не впливає на безпекову ситуацію в Україні

07.09.2023 / 17:27
Розміщення росією ядерних боєголовок на території білорусі суттєво не впливає на безпекову ситуацію в Україні. У цій ситуації немає нічого нового.

Як пише Gazeta.ua, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Це розміщення ядерних боєголовок на території РБ суттєво не впливає на нашу безпекову ситуацію, бо Україна має величезний кордон із Російською Федерацією. Російська ядерна зброя давно розміщена по лінії цього кордону", – зазначив він.

Юсов підкреслив, що для України "немає нічого нового" в цій ситуації, як і для Європейського Союзу і НАТО, оскільки, за його словами, російська ядерна зброя давно розміщена в Калінінградській області поблизу кордонів країн-членів відповідних організацій.

Представник ГУР МОУ висловив думку, що розміщення ядерних боєголовок у Білорусі – це "більшою мірою ядерний шантаж і підвищення ставок, але, звичайно, на це треба зважати".

Водночас Юсов запевнив, що наразі активних дій навколо цих боєголовок українська розвідка не фіксує.

Юсов
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