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МОН: Україна переходить до спрощеного ведення шкільної документації, пов'язаної із обліком дітей

07.09.2023 / 16:25
Кабінет міністрів ухвалив постанову про перехід до спрощеного ведення шкільної документації, пов'язаної із обліком дітей дошкільного, шкільного віку та учнів.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

Зазначається, що 5 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. No 684».

"Метою акта є перехід до спрощеного ведення шкільної документації, пов'язаної із обліком дітей дошкільного, шкільного віку та учнів із застосуванням засобів програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту»", - зауважують у МОН.

Там додають, що відтепер буде існувати єдина електронна система обліку дітей, вихованців та учнів для усіх закладів освіти в Україні. На відміну від того, як це було раніше, коли облік проводили окремо у кожній територіальній громаді та не було узагальненого бачення ситуації в межах всієї країни.

"Завдяки такій обліковій системі будуть автоматично зводитися статистичні звіти про кількість дітей дошкільного і шкільного віку, вихованців та учнів, зокрема дітей, не охоплених навчанням", - вважають у МОН.

Там додають, що перехід до електронної форми ведення шкільної документації, пов'язаної із обліком дошкільнят та учнівства, дозволить розвантажити педагогічний персонал та адміністрації закладів освіти, у результаті чого вони зможуть надавати більше уваги виконанню безпосередніх обов'язків, а дітям більш якісні освітні послуги.

МОН
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