Україні допоможуть зміцнити стійкість критичної інфраструктури до кіберзагроз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

Зазначається, що країни реалізовуватимуть це через проєкт USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України". Данія інвестує в проєкт 2,8 млн доларів.

"Починаючи з 2014 року та особливо перед початком брутального повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, російська федерація спрямовувала та спрямовує численні кібератаки проти урядових установ та критичної інфраструктури України, зокрема: телекомунікаційних систем, електромереж та систем зберігання даних", - йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати з цією новою підтримкою з боку Данії, продовжать свою діяльність зі зміцнення кібербезпекового середовища України, зокрема законодавчої, нормативної та інституційної бази; підготовки фахівців у сфері кібербезпеки, зокрема через підвищення кваліфікації чинних спеціалістів.

Також мова йде про розбудову пулу спеціалістів у сфері кібербезпеки, підвищення взаємодовіри та посилення співробітництва між приватним та державним сектором з метою формування в Україні більш стійкої галузі кібербезпеки.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що розширення можливостей України у сфері кібербезпеки є критично необхідним для забезпечення захисту органів влади та об’єктів критичної інфраструктури від численних кібератак, які росія спрямовує проти України.

Також Сполучені Штати заявили, що пишаються партнерством із Данією та Новою Зеландією в рамках проєкту USAID "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України" і сподіваються на продовження тісної співпраці.

Приєднавшись до цього проєкту, Данія висловлює свою підтримку українському народу, допомагаючи захищати Україну від кібератак. На початку 2023 року свій внесок у кібербезпекові програми зробила Нова Зеландія, інвестувавши в 0,49 млн доларів.

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема, під удар потрапляли і країни-союзники України. У січні хакери рф намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

Також голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь заявляв, що росіяни атакують комп'ютерні системи прокуратури, яка збирає докази військових злочинів рф.