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Воллес: Контрнаступ української армії буде успішним

20.04.2023 / 12:18
Глава міноборони Великобританії Бен Воллес упевнений, що контрнаступ української армії буде успішним. Проте, на його думку, війна може продовжитися і триватиме у наступному, 2024 році.

Про це повідомляє The New York Times.

"Я оптимістично налаштований, що впродовж нинішнього року і в наступному році, так думаю, Україна і надалі триматиме руку на пульсі і зберігатиме сильні позиції. Втім, вважаю так само, що потрібно бути реалістами. Бо вмить не настане той чарівний момент, коли росія розвалиться", – вважає чиновник.

Міністр відзначив, що глава кремля володимир путін "не продемонстрував жодного послаблення", незважаючи на втрати у 223 000 загиблих чи поранених.

ЗСУ, ймовірно, наступатимуть там, де більшість російських військ занепадають моральним духом, мають погане харчування, там, де в них погане керівництво і де вони погано екіпіровані і погано навчені, вважає Воллес. Проте там "все ще багато людей", а путін готовий "запхати ще більше людей у жерло цієї війни".

Глава міноборони Британії вважає, що підтримка України з боку союзників залишається сильною і лише Київ вирішуватиме, коли із сильних позицій почати переговори про припинення бойових дій.

"Ми можемо допомогти їм досягти цієї сильної позиції. В них ще присутній запал. Можливо, цей порив не надшвидкий, але він, беззаперечно, веде уперед. Власне, жага має значення", – резюмував він.

Воллес
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