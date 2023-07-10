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Воллес: Велика Британія - не служба доставки Amazon

13.07.2023 / 12:16
Велика Британія не є службою доставки "Amazon" для зброї в Україну, і Києву, можливо, було б розумно "показати вдячність", сказав міністр оборони Бен Воллес.

Про це повідомляє Sky News у середу, 12 липня.

Воллес порекомендував українцям пам'ятати: багатьох політиків світу доводиться переконувати, що "десятки мільярдів фунтів стерлінгів їхньої країни на зброю для України проти держави-агресора росії варті того".

Sky News з його слів пише, що Україна завжди просить більшого навіть після отримання останньої партії зброї.

"Тут є невелике застереження, яке полягає в тому, подобається нам це чи ні, люди хочуть бачити вдячність. Моя порада українцям полягає в тому, що іноді ви переконуєте країни відмовитися від власних запасів зброї, і так, війна - це благородна війна, і так, ми бачимо це так, як ви ведете війну не тільки за себе, але і за наші свободи", - заявив міністр оборони.

За його словами, ще у червні минулого року він говори українцям, що Велика Британія - не служба доставки Amazon, коли йдеться про постачання зброї.

Amazon, Воллес
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