Воллес: Велика Британія - не служба доставки Amazon

Про це повідомляє Sky News у середу, 12 липня.

Воллес порекомендував українцям пам'ятати: багатьох політиків світу доводиться переконувати, що "десятки мільярдів фунтів стерлінгів їхньої країни на зброю для України проти держави-агресора росії варті того".

Sky News з його слів пише, що Україна завжди просить більшого навіть після отримання останньої партії зброї.

"Тут є невелике застереження, яке полягає в тому, подобається нам це чи ні, люди хочуть бачити вдячність. Моя порада українцям полягає в тому, що іноді ви переконуєте країни відмовитися від власних запасів зброї, і так, війна - це благородна війна, і так, ми бачимо це так, як ви ведете війну не тільки за себе, але і за наші свободи", - заявив міністр оборони.

За його словами, ще у червні минулого року він говори українцям, що Велика Британія - не служба доставки Amazon, коли йдеться про постачання зброї.