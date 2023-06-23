Amazon потрапила до російського переліку компаній, що підлягають "приземленню"

Про це 22 червня повідомила пресслужба відомства.

До списку увійшли Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, а також Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera та DigitalOcean.

Зазначається, що відповідно до закону Про діяльність іноземних осіб в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет на території російської федерації, прийнятому у липні 2021 року, всі іноземні провайдери хостингу зобов'язані відкрити на території росії представництво та розмістити на своєму сайті електронну форму зворотного зв'язку з російськими користувачами.

Також компанії мають зареєструвати особистий кабінет на сайті роскомнагляду для оперативної взаємодії з органами влади та обмежувати доступ до інформації, яка порушує російське законодавство.