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Amazon потрапила до російського переліку компаній, що підлягають "приземленню"

23.06.2023 / 15:23
роскомнагляд включив до переліку іноземних компаній, що підлягають "приземленню", 12 провайдерів хостингу, зокрема Amazon Web Services.

Про це 22 червня повідомила пресслужба відомства.

До списку увійшли Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, а також Amazon Web Services, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera та DigitalOcean.

Зазначається, що відповідно до закону Про діяльність іноземних осіб в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет на території російської федерації, прийнятому у липні 2021 року, всі іноземні провайдери хостингу зобов'язані відкрити на території росії представництво та розмістити на своєму сайті електронну форму зворотного зв'язку з російськими користувачами.

Також компанії мають зареєструвати особистий кабінет на сайті роскомнагляду для оперативної взаємодії з органами влади та обмежувати доступ до інформації, яка порушує російське законодавство.

Amazon
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